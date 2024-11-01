El Canal de los Dos Mares en Bicicleta (Info y Track)

La ruta del Canal de los Dos Mares (Canal des Deux-Mers en francés), es una ruta emblemática del país galo. Consiste en conectar dos rutas de las que ya hemos hablado varias veces en ConAlforjas: el Canal de Garona + Canal du Midi. En este artículo el alforjero Roger Ferrer, que ya se pasó por aquí a contarnos un viaje en bici por Dinamarca, nos contará de primera mano su recorrido por esta ruta ¡Todo tuyo Roger!