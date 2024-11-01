Las Cañadas del Teide vuelven a latir: 876 microsismos en pocas horas reactivan la vigilancia en Tenerife

La actividad bajo el sistema volcánico más emblemático de Canarias no se detiene. La Red Sísmica Nacional del IGN ha detectado desde la tarde de ayer hasta la madrugada de este viernes un nuevo enjambre sísmico en Tenerife, con 876 eventos de muy baja magnitud en las Cañadas del Teide. Desde Involcan insisten en un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, recuerdan que el 'mayor ruido volcánico' detectado en Tenerife desde finales de 2016 no muestra señales de remitir.