Canadá ya importa más coches mexicanos que estadounidenses por primera vez en 30 años

Trump quiso castigar a México con aranceles, pero se ha disparado en el pie: Canadá ya importa más coches mexicanos que estadounidenses por primera vez en 30 años la guerra arancelaria de Trump está reconfigurando el mercado norteamericano del automóvil. Ford, GM y Stellantis, entre los fabricantes más expuestos a este cambio de rumbo. El pasado mes de junio y, por primera vez desde principios de los 90, Canadá importó más coches desde México que desde EEUU, según datos de Statistics Canada recogidos por Bloomberg. Un cambio que parecía impensa

| etiquetas: trump , usa , canadá , méxico , coches , economía , producción , aranceles
#2 pcmaster
Gran logro de trump en su operación "dismantling the USA".
#3 harverto
Si jodes a tus aliados, lo normal es que se unan y pasen de ti.
Deberíamos tomar buena nota en Europa.
Destrozo #4 Destrozo
#3 en Europa no somos aliados, sino siervos
#6 harverto
#4 Si no nos sacudimos el yugo, ¿para qué tanta mierda de libertad, patria y democracia, todas falsas como sexo gratis?
Connect #5 Connect
Es decir, los fabricantes estadounidenses ya envían más coches suyos a Canadá desde México, que del propio Estados Unidos. Así que la traición le llega a Trump desde dentro de casa xD
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Los aranceles a México no tienen que ver con esto sino los aranceles a Canadá (y su reciprocidad) ?(
