Trump quiso castigar a México con aranceles, pero se ha disparado en el pie: Canadá ya importa más coches mexicanos que estadounidenses por primera vez en 30 años la guerra arancelaria de Trump está reconfigurando el mercado norteamericano del automóvil. Ford, GM y Stellantis, entre los fabricantes más expuestos a este cambio de rumbo. El pasado mes de junio y, por primera vez desde principios de los 90, Canadá importó más coches desde México que desde EEUU, según datos de Statistics Canada recogidos por Bloomberg. Un cambio que parecía impensa