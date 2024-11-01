Lo que Canadá puede aprender de España sobre trenes de alta velocidad [ENG]  

Los canadienses están más cerca que nunca de tener un tren de alta velocidad, pero aún quedan preguntas: ¿será accesible como la red española o el coste de la financiación privada lo pondrá fuera del alcance de muchos? En este reportaje se analizan algunos de los factores que han contribuido al éxito de la red española de alta velocidad. Una correcta planificación y la construcción escalonada son los dos pilares principales. Video en inglés, 22 minutos.