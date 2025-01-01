De Canadá a Finlandia: cómo una red neonazi de clubs de lucha de EEUU se está expandiendo por todo el mundo

Eran más de doce hombres y llevaban pasamontañas negros y gafas de sol para que nadie pudiera identificarlos fácilmente revisando después las imágenes. En el vídeo, grabado en junio y distribuido por Telegram, se les veía frente al ayuntamiento de la ciudad canadiense de Londres. “Deportaciones masivas ya”, gritaban al unísono sosteniendo pancartas con el mismo lema y con mensajes antisemitas.