De Canadá a Finlandia: cómo una red neonazi de clubs de lucha de EEUU se está expandiendo por todo el mundo

Eran más de doce hombres y llevaban pasamontañas negros y gafas de sol para que nadie pudiera identificarlos fácilmente revisando después las imágenes. En el vídeo, grabado en junio y distribuido por Telegram, se les veía frente al ayuntamiento de la ciudad canadiense de Londres. “Deportaciones masivas ya”, gritaban al unísono sosteniendo pancartas con el mismo lema y con mensajes antisemitas.
| etiquetas: neonazis , canada , finlandia , eeuu , fascismo , nacismo , extremaderecha
Fuera de bromas, llama la atención lo pronto que prohíben nuevos productos sintéticos de usos recreativos y en gimnasios cada día hay más sustancias sin control médico, hormonas de engorde de pollos que se consiguen sin problemas y sin que se las autoridades se planteen prohibirlos.
Si lo hacen voluntariamente y siendo adultos, claro