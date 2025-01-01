edición general
21 meneos
68 clics
De Canadá a Finlandia: cómo una red neonazi de clubs de lucha de EEUU se está expandiendo por todo el mundo

De Canadá a Finlandia: cómo una red neonazi de clubs de lucha de EEUU se está expandiendo por todo el mundo

Eran más de doce hombres y llevaban pasamontañas negros y gafas de sol para que nadie pudiera identificarlos fácilmente revisando después las imágenes. En el vídeo, grabado en junio y distribuido por Telegram, se les veía frente al ayuntamiento de la ciudad canadiense de Londres. “Deportaciones masivas ya”, gritaban al unísono sosteniendo pancartas con el mismo lema y con mensajes antisemitas.

| etiquetas: neonazis , canada , finlandia , eeuu , fascismo , nacismo , extremaderecha
17 4 0 K 307 actualidad
8 comentarios
17 4 0 K 307 actualidad
fareway #1 fareway
Aquí se llaman 'Desokupa' pero el nivel intelectual de los sujetos es el mismo.
4 K 74
#3 Savi
#1 Son los mismos nazis ucranianos que han provocado la guerra.
0 K 6
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Los habrán promocionado desde las redes "sociales" y con el trucado de los algoritmos para que promuevan sus contenidos y con donaciones de millonarios que son grandes fascistas.
1 K 35
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Insto a la gente a denunciar en las redes sociales cualquier intento de estos miserables a establecerse en ciudades o pueblos. No debemos permitir que extiendan sus redes de odio y violencia, el nazismo no tiene cabida en nuestra sociedad.
1 K 34
Olepoint #4 Olepoint
¿ Cuándo van a investigar estar redes y su vinculación con el tráfico de esteroides, anabolizantes y similares ?
2 K 34
#5 soberao
#4 Es genética... nada de esteroides, anabolizantes y similares :roll:
Fuera de bromas, llama la atención lo pronto que prohíben nuevos productos sintéticos de usos recreativos y en gimnasios cada día hay más sustancias sin control médico, hormonas de engorde de pollos que se consiguen sin problemas y sin que se las autoridades se planteen prohibirlos.
2 K 46
ipanies #8 ipanies
#5 Pues a mí me parece bien que voluntariamente decidan tener los genitales atrofiados y problemas cardíacos precoces :shit:
Si lo hacen voluntariamente y siendo adultos, claro :troll:
3 K 42
#2 sald64059
Primera regla del club de la lucha incumplida.
2 K 22

menéame