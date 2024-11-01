"Can You Hear Me" , última canción de Scatman John (2025)

En 1998, antes de saber que tenía cáncer de pulmón, John comenzó a escribir "Can You Hear Me". Abriendo con una declaración característica de amor por los niños de todas las edades, esta balada profundamente personal fue archivada a medida que la salud de John empeoraba. A pesar del deterioro de su salud, John perseveró a lo largo de varias sesiones en su estudio casero, Scatland Studios, grabando la canción por fragmentos. La versión final fue ensamblada a partir de esas tomas para el disco Scatman's World 30th Anniversary.