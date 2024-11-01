"Can You Hear Me" , última canción de Scatman John (2025)

En 1998, antes de saber que tenía cáncer de pulmón, John comenzó a escribir "Can You Hear Me". Abriendo con una declaración característica de amor por los niños de todas las edades, esta balada profundamente personal fue archivada a medida que la salud de John empeoraba. A pesar del deterioro de su salud, John perseveró a lo largo de varias sesiones en su estudio casero, Scatland Studios, grabando la canción por fragmentos. La versión final fue ensamblada a partir de esas tomas para el disco Scatman's World 30th Anniversary.
| etiquetas: scatman
5 etimologías. En el caso de Scatman John se debe aplicar:
Etymology 4
Probably imitative.[5]
Noun
scat (plural scats)
(music, jazz) Scat singing.
Verb
scat (third-person singular simple present scats, present participle scatting, simple past and past participle scatted)
(music, jazz) To sing an improvised melodic solo using nonsense syllables, often onomatopoeic or imitative of musical instruments.