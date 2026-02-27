Un campo de castigo franquista para gais en Fuerteventura, primer lugar de memoria LGTBIQ+ de España

Día de memoria, reconocimiento y desagravio en lo más profundo de Fuerteventura. El Gobierno de España ha declarado Lugar de Memoria Democrática la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en el árido centro de la isla canaria de Fuerteventura. Este espacio, primer Lugar de Memoria de Canarias y primero de España dedicado a las personas LGTBIQ+, albergó entre 1954 y 1966 un campo de trabajos forzados para personas homosexuales durante la dictadura, por el que pasaron alrededor de 100 reclusos, que vivieron en condiciones infrahumanas.