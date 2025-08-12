·
El "Campeones" de Bollywood cambia las reglas del cine: "YouTube puede llegar a la gente sin que se suscriba a un servicio específico"
Corría 2018 cuando un grupo de diez personas con zapatillas deportivas y discapacidad intelectual cautivó las pantallas de toda España. Ahora le toca a Bollywood.
etiquetas
bollywood
campeones
cine
películas
discapacidad
#1
R2dC
*
Peli en IMDB:
www.imdb.com/title/tt29471573/?ref_=fn_all_ttl_1
Y espero que esto sea la película completa:
www.youtube.com/watch?v=3ORw3HCYlqI
Pues es fake...
Este es el link, pero esta en... youtube movies? Para alquilar:
www.youtube.com/watch?v=gjKFnt6zji8
Y en esa otra web de moralidad distraída, parece que no tienen versión en ingles. Imagino que los subs si.
Bonus: OST
www.youtube.com/watch?v=q7MpzJQiJr8&list=RDq7MpzJQiJr8&start_r
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
