edición general
4 meneos
67 clics

El "Campeones" de Bollywood cambia las reglas del cine: "YouTube puede llegar a la gente sin que se suscriba a un servicio específico"

Corría 2018 cuando un grupo de diez personas con zapatillas deportivas y discapacidad intelectual cautivó las pantallas de toda España. Ahora le toca a Bollywood.

| etiquetas: bollywood , campeones , cine , películas , discapacidad
3 1 0 K 45 cultura
1 comentarios
3 1 0 K 45 cultura
#1 R2dC *
Peli en IMDB: www.imdb.com/title/tt29471573/?ref_=fn_all_ttl_1

Y espero que esto sea la película completa: www.youtube.com/watch?v=3ORw3HCYlqI Pues es fake...

Este es el link, pero esta en... youtube movies? Para alquilar: www.youtube.com/watch?v=gjKFnt6zji8

Y en esa otra web de moralidad distraída, parece que no tienen versión en ingles. Imagino que los subs si.

Bonus: OST www.youtube.com/watch?v=q7MpzJQiJr8&list=RDq7MpzJQiJr8&start_r
0 K 8

menéame