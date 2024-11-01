edición general
Campaña de odio contra Fátima Hamed: cuando la política se confunde con la descalificación y la intolerancia

La reciente publicación de Okdiario titulada “Hamed quiere prohibir a Vox como partido político: No podemos permitir que estén en las instituciones” ha desencadenado una nueva oleada de ataques contra la diputada ceutí Fátima Hamed, caracterizados por un tono agresivo, estigmatizante y claramente ideologizado. Lejos de informar con rigor, el artículo recurre a calificativos despectivos, asociaciones interesadas y una narrativa diseñada para desacreditar personalmente a la dirigente y erosionar su legitimidad política.

| etiquetas: okdiario , desinformación , odio , fátima hamed
1 comentarios
Andreham #1 Andreham
Los que quieren prohibír partidos "comunistas", expulsar una religión, desean la destrucción de DOS comunidades autónomas y no tienen problemas en "fusilar a 26 millones de hijos de puta" porque son "chiquilladas que se dicen en grupos privados" llorando, como siempre.
menéame