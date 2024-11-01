edición general
Campaña de las Cien Flores, la apertura a la crítica de Mao que pudo ser una trampa para identificar disidentes derechistas

Una frase de Mao de 1956 que hablaba de "cien flores" y estaba tomada de la literatura china tradicional sirvió para dar nombre a una campaña de aperturismo a las críticas hacia el régimen comunista para mejorar el país. Sin embargo, tuvo que cancelarla al año siguiente, cuando el aluvión de propuestas recibidas empezó a considerarse una amenaza, y a la postre sirvió para identificar y purgar a quienes se atrevieron a hacerlas. Se la conoce como la Campaña de las Cien Flores.

#1 DenisseJoel *
Para ser considerado disidente en la China de Mao no creo que hiciese falta ser derechista.
True.
#1 True.
