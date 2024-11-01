El camión que quedó colgando en un puente de California en 1953 y su dramático rescate  

El 17 de julio de 1953, un accidente cerca de la ciudad de Pasadena dejó una de las fotografías más impactantes de la historia del fotoperiodismo estadounidense. Un camión articulado circulaba por la Arroyo Seco Parkway, una de las primeras autopistas construidas en Estados Unidos, cuando el conductor perdió el control del vehículo y atravesó la barandilla de un paso elevado. El remolque quedó apoyado sobre el puente, pero la cabina se precipitó al vacío y quedó suspendida casi en vertical, sostenida únicamente por la estructura trasera (...)