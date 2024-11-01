Un camión derriba uno de los arcos del histórico acueducto de 1783 de la barriada de El Cobre, en Algeciras  

Un camión de mercancías ha destruido este jueves uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras, al pasar bajo la estructura e impactar con el techo del remolque del vehículo pesado. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el camión con remolque se disponía a cruzar bajo el popular arco ornamental sin tener en cuenta la altura del gálibo. La obra, a cargo del arquitecto Pablo Casaus y el maestro fontanero Florindo, comenzó en 1777 y acabó en 1783, muchos años de espera para un acueducto compuesto de...