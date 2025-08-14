Un camión antitaurino con pantallas LED recorre las calles de Gijón en protesta contra las corridas de toros

La asociación Asturies Antitaurina y Pacma han movilizado hoy un camión antitaurino por la Gijón como protesta contra la Feria de Begoña que comenzó ayer. El vehículo tiene una pantalla LED que proyecta a un torero dando muerte a un perro en una plaza de toros. Se trata de un montaje audiovisual con carga emocional para denunciar lo que consideran una doble moral en la tauromaquia.