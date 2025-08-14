edición general
Un camión antitaurino con pantallas LED recorre las calles de Gijón en protesta contra las corridas de toros

La asociación Asturies Antitaurina y Pacma han movilizado hoy un camión antitaurino por la Gijón como protesta contra la Feria de Begoña que comenzó ayer. El vehículo tiene una pantalla LED que proyecta a un torero dando muerte a un perro en una plaza de toros. Se trata de un montaje audiovisual con carga emocional para denunciar lo que consideran una doble moral en la tauromaquia.

Asimismov #1 Asimismov
¡Empezaron los de hazte oír!
Ahora a ver si lo paran
#2 esbrutafio
No me gusta la llamada "Fiesta" Nacional. Pero este tipo de publicidad distrae a los conductores y es potencialmente motivo de accidentes. No debiera permitirse.
Hace años se retiraron las vallas publicitarias de las carreteras por la misma razón. (Solo se permitió el Toro de Osborne y tapando el rótulo con la marca)
andando #3 andando
#2 bueno, casi todos los camiones van rotulados y también veo publicidad por ejemplo en muchos autobuses urbanos
