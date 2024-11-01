edición general
1 meneos
25 clics

SI CAMINAS CON ELLOS, ERES UNO DE ELLOS - Iustración y cuento de Oswaldo Mejía

De manera solapada un colega le había enterado acerca de una convocatoria “cerrada” para ocupar el puesto vacante de Administrador de aduanas, plaza que le caería como anillo al dedo, pues a pesar de su maestría en Administración, Gonzalo Pérez trabajaba como taxista a tiempo completo. Ahora el problema era cómo conseguir las recomendaciones que estas convocatorias, amañadas por defecto, exigen.

Él no tenía relaciones a ese nivel, pero, sin perder los ánimos, recurrió a su tío Juan Alatriste; un politiquero cuajado. Quizás él conocía, y podría

| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración
1 0 2 K -8 Literatura
sin comentarios
1 0 2 K -8 Literatura

menéame