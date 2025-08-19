Cambios de precio de PlayStation 5 en EE.UU. [ING]

Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico complejo. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en EE. UU. a partir del 21 de agosto. El precio de venta recomendado actualizado para las consolas PlayStation 5 en EE. UU. es el siguiente: PlayStation 5: $549.99 PlayStation 5 Edición Digital: $499.99 PlayStation 5 Pro: $749.99 El precio de venta recomendado de los accesorios de PlayStation 5 se mantiene sin cambios.