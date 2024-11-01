Cambios de masa elevan el mar 90 milímetros en los últimos 30 años

El primer registro preciso de 30 años (1993-2022) del cambio de la masa oceánica global revela un aumento promedio anual de 3,3 milímetros, con una aceleración hasta los 90 milímetros en total. La investigación usando tecnologías geodésicas espaciales avanzadas revela que el denominado nivel del mar baristático ejerce un papel fundamental en el aumento del nivel medio global del mar (GMSL por sus siglas en inglés). Los hallazgos se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El GMSL se debe principalmente a dos
