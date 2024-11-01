edición general
Cambios en las ayudas al transporte público: estas son las nuevas bonificaciones para 2026

Se mantienen las subvenciones vigentes, pero se añaden algunas nuevas para cercanías, avant y media distancia. El 19 de enero también entra en funcionamiento el denominado "abono único". El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que prorroga durante el primer semestre de 2026 todos los descuentos al transporte vigentes, aunque también ha presentado algunas novedades para los usuarios de cercanías, avant y media distancia.

