El cambio de uso de las redes sociales que nos arrastra a la tontería colectiva

De pronto, surrealismo: las redes sociales están llenas de personas sin apenas seguidores que hablan cual influencers con millones de followers. Que van a comer a un Mcdonalds, explican el McPollo como si estuvieran en Masterchef. Que entran en un Zara, narran los maniquís como si fueran enviados especiales a la London Fashion Week. Es normal, somos replicantes. Imitamos lo que no paramos de contemplar. Y nos sobresaltan al día tal popurrí de reels que intentan seducirnos con vidas perfectas, con predicaciones de ejemplaridad, con sustos...

5 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... hiperrealistas creados por IA y con populismos embotellados en setenta segundos.. que nos vamos quedando aturdidos. La ausencia de legislación y controles ha propiciado que las redes sociales hayan mutado de la congregación iniciática de cuando se popularizó Facebook, allá por 2004, a ser un escaparate del triunfo del individualismo. Hasta cuando defendemos derechos que son de todos. Qué puede salir mal en un ecosistema en el que el ciudadano se queda reducido a un mero consumidor que, aunque sea una oveja imitando a otras ovejas del rebaño, se siente relevante porque cree tener un altavoz. Un altavoz que amplifica nuestra capacidad de gritar, pero no potencia la serenidad que permite escuchar para comprender...
pepel #2 pepel *
#3 arreglenenlacemagico
tiene gracia que lo digan en 20 mins donde solo se salvan dos o tres noticias diarias y el resto son chorradas
Gadfly #5 Gadfly
#3 lo que no le quita razón al articulo
#4 tobruk1234
Nos hemos o nos han vuelto idiotas, al menos la generaciones mas jovenes que yo.que peino canas, cuando el representar tu propia vida en video para el mundo y volverte millonario, ahora toda la juventud quiere eso representar sus vidas ante millones de espectadores y hacerse famoso y millonario. Antes la gente se fijaba en reyes, luego en los grandes empresarios y en los actires de cine y ahora en los influencers todos durante nuestra existencia hemos querido ser como otra persona, y con las…   » ver todo el comentario
