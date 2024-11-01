El cambio histórico en la jornada laboral española que daría hasta 12 días extra de vacaciones

La reducción de la jornada laboral debería de entrar en 2025 (aunque se complica por momentos) y será obligatoria para todas las empresas. La medida recorta 2,5 horas respecto a las 40 actuales y persigue más conciliación sin perder productividad. Al aprobarse, será de aplicación inmediata en el sector público y privado, con vigilancia de las autoridades y posibles sanciones por incumplir.