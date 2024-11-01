edición general
El cambio histórico en la jornada laboral española que daría hasta 12 días extra de vacaciones

La reducción de la jornada laboral debería de entrar en 2025 (aunque se complica por momentos) y será obligatoria para todas las empresas. La medida recorta 2,5 horas respecto a las 40 actuales y persigue más conciliación sin perder productividad. Al aprobarse, será de aplicación inmediata en el sector público y privado, con vigilancia de las autoridades y posibles sanciones por incumplir.

Alegremensajero
Mis jefes se acogieron voluntariamente a la reducción de jornada a 37h y media a la semana sin perjuicio salarial en enero de 2024 y no se ha notado absolutamente nada en la productividad de ninguno esa reducción.

angelitoMagno
#4 Lo he dicho mil veces. Cuando trabajas 8 horas no eres igual de productivo las 8 horas. Es una campaña. Suele haber un pico de productividad entre las 3 y 6 horas y a partir de ahí el cansancio hace mella. La última hora la productividad es bajísima.

Además, vas generando cansancio que se acumula de un día a otro. Y cuando llega el viernes, o el jueves por la tarde, ya estás quemao y tienes un día de productividad mínima en el que solo piensas en ir cerrando ya hasta el lunes.

Por eso,…   » ver todo el comentario

MetalAgm
#7 Y otra cosa que hace mella sobre la productividad son las horas acumuladas de desplazamiento al trabajo... el tardar 1h y pico en transporte publico no solo al cabo de la semana, sino al cabo de los meses hace mella en la productividad y forma fisica y mental del trabajador... y en las grandes ciudades, en vez de fomentar el teletrabajo 100% y descentralizacion de puestos de trabajo, se siguen centralizando mas en determinadas zonas, cuando los trabajadores cada vez se tienen que ir mas lejos a vivir para encontrar alquiler o precio de compra asequible... por eso en teletrabajo los datos oficiales dicen que se gana en productividad tambien entre otros motivos como menos interrupciones para el cafe, el cigarro de cada hora y demas...

MalvadoAspersor
#7 Claro, como que trabajar menos media hora cada día no afecta a la productividad de un dependiente de una tienda, a un recogedor de naranjas, a una cosedora de camisetas, a un gasolinero o a cualquier trabajador que trabaje a tiempo medido...

Evidentemente se van a producir dos horas y media menos a la semana que van a tener que cubrirse con más trabajadores. Y que nadie me diga que esto no aumenta los costes laborales de las empresas.

Al final, cualquiera que no viva en los mundos de Yupi…   » ver todo el comentario

angelitoMagno
#14 ¿Y por qué no trabajamos entonces 50 horas? Así mejoras la productividad del dependendiente, cosedora de camisestas o gasolinero ...

Trabajar 40 horas no es una ley física. Podemos trabajar 50, 40 o 30. Hay los mismos motivos para trabajar 40 que 35.

Y por cierto, al que trabaja de dependiente, ¿qué carajo le importa la productividad de las empresas extranjeras? ¿Te vas a ir a comprar al Zara de Paris en vez de al de Madrid? Ah, un momento, que en el Zara de Paris ya tienen jornada…   » ver todo el comentario

orangutan
#7 Pero si son precisamente los autónomos los que muchas veces dicen que si eres autónomo no hay horarios...

Ze7eN
#9 Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy criticando una información sesgada y tergiversada que estás dando.
¿Cuando, exactamente, han tenido PSOE y PODEMOS mayoría para aprobarlo sin depender de otros partidos y no lo han hecho?

Cosmos1917
Buena noticia....pero como todo,siempre habrá empresas que busquen de una forma u otra saltarse los derechos laborales. Cuanto más precario sea el trabajo, menos capacidad se tiene para defender tus derechos.

millanin
Mi empresa hace ya años que pasamos a 7 horas. Fue por que la empresa entonces no "podía" subirnos los sueldos.

Al principio fue complicado por que había que encajar con cubrir el día, atender al público y hubo algunos problemas. Pero en dos o tres meses se fueron ajustando los horarios y todo funcionó igual que antes.

La verdad es que se nota esa hora libre más al día. Y la jornada se hace bastante más liviana aunque sigue habiendo días duros.

Muchos se quejaron de la jugada de los sindicalistas de la empresa pero ahora creo que fué una buena desición.

Y para el futuro trabajar solo 4 días a la semana.

Furiano.46
Esas 2'5 horas se harán extra sin cobrar... El que hace la ley, hace la trampa :troll:

sorrillo
#2 Lo realmente efectivo sería pasar a una semana de 4 días laborales, incluso aunque supusiera una rebaja inicial del sueldo.

Y es que eliminando un día laboral de la semana eliminas el riesgo que citas de las horas extras, nadie iría a trabajar ese día para hacer horas extras y las que se pueden hacer en el resto de días ya se están haciendo ahora. Si la empresa ha conseguido que trabajes x horas sin cobrar en tus días laborales que haya un día laboral menos no hará que mágicamente la…   » ver todo el comentario

HeilHynkel
#5

Unos ex-compis se fueron a Irlanda, al maligno a Microsoft y podían elegir entre cinco días ocho horas o cuatro diez horas.

Si se pudiera elegir, que me den un día cada cuatro semanas por esas dos horas y media menos cada semana (trabajar solo 19 días de cada 20 laborables)

pazentrelosmundos
#2 esas empresas bien pueden contratar sólo a gente de derechas. Trabajarán 8 -12 horas, no les tienen que pagar SS. Ni suplementos, ni nada. Y como son personas hechas a si mismas estarán encantados con el trato.
Aaah y si uno tiene que pedir baja, le puedes despedir y te ahorras jaleos.

Todo ventajas con trabajadores de derechas!

Furiano.46
#10 un plan sin fisuras! Me encanta!

angelitoMagno
#2 Y el que hace la trampa, denuncia al canto. Los trabajadores también podrían luchar un poco por sus derechos, como antes, ¿no?

Furiano.46
#16 no podrían sino que deberían

sleep_timer
Pasara algún PSOE, digo algún PSOE, digo, joder, quería decir PSOE.
Nada, imposible.

Ze7eN
#1 ¿Por qué acusas al PSOE cuando quién vota en contra son PP, VOX y Junts?

sleep_timer
#8 Cuando ha podido el PSOE a solas o pudo pactar con podemos no lo hizo.
No les defiendas.
Que lo hagan los fachas es lo esperado.
Que lo haga el PSOE es traición a la clase obrera. A ver si vemos las diferencias.


