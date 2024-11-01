El cambio climático es el mayor pirómano: revelan que hizo 40 veces más probables los megaincendios del verano

El cambio climático provocado por el ser humano hizo que las condiciones de calor, sequedad y viento que alimentaron los incendios forestales de este verano en España y Portugal fueran hasta 40 veces más probables. E hizo que la ola de calor de 10 días fuera 200 veces más probable y 3°C más calurosa. Es el resultado de un estudio urgente del grupo científico internacional World Weather Attribution (WWA). En el clima actual se espera que temperaturas máximas de 10 días tan altas cada 13 años; sin influencia humana, habría sido cada 2.500 años.