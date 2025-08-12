El cambio climático duplica los días de ola de calor en Canarias

El cambio climático ha duplicado los días en los que Canarias registra temperaturas extremas. Si entre 1975 y 1999 se registraron 83 calurosas jornadas en los que los termómetros marcaban máximas inusuales para la época, en los últimos 25 años esos días extremadamente bochornosos son cada vez menos excepcionales. En total, desde principios de siglo, un total de 40 episodios de altas temperaturas han cumplido los requisitos para ser consideradas ola de calor, frente a los 17 que lo hicieron en los últimos 25 años del siglo pasado.