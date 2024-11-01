edición general
El cambio climático costará 38 billones de dólares en 2050  

El cambio climático suelen tener en cuenta los efectos de las temperaturas medias anuales y nacionales en horizontes temporales largos. En este trabajo utilizamos datos empíricos recientes de más de 1600 regiones de todo el mundo durante los últimos 40 años para proyectar los daños subnacionales causados por la temperatura y las precipitaciones, incluida la variabilidad diaria y los fenómenos extremos. Utilizando un enfoque empírico que proporciona un límite inferior sólido sobre la persistencia de los impactos en el crecimiento económico [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Te lo dice nature, te lo dicen las revistas más prestigiosas de economía como the economist, pero la derecha española y los grandes empresarios lo niegan porque le va mal al negocio a costa de tu vida

Ya podéis insultarme de 3 en 3  media
ewok #8 ewok *
#1 Es errónea por el título. $38 Trillion no son 38 trillones de dólares, sino 38 billones.
#2, #4 Además eso...
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 Arreglado, increíble que saltéis coordinadamente a hablar de trillones, billones mientras viene el meteorito
ewok #10 ewok *
#9 Nada, hombre, si viene el meteorito pongamos cuatrillones, que total esto solo es un sub de ciencia y lo importante es correr en círculos... Qué más dará.
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#10 Es trillones en el sistema métrico americano, pero pensé que se entendería

Ahora entiendo porqué el champú lleva instrucciones
ewok #13 ewok
#11 pensé que se entendería... :roll:
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#13 Si los americanos usan un sistema métrico diferente y cuando se habla de dólares esa diferencia de billones y trillones es así, pero necesitáis instrucciones hasta el champú o votáis erronea para silenciar el meteorito y que nos extingamos
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#2 #4 ya teneis los dolares puestos tranquilos ea ea
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Trillones de HOLOCAUSTOS.
ACEC #7 ACEC *
Cuesta mucho dinero evitarlo, eso es lo que esgrimen los antiguos negacionistas. Es cierto. Pero es infinitamente menos de lo que va a costar no evitarlo.
alfema #12 alfema
Alguien se está frotando las manos pensando en toda esa pasta que se va a embolsar.
El_Vini #15 El_Vini
Entonces que cambie lo que quiera :troll:
ewok #16 ewok
A ver.
A VER!!!!!!!!
EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica
Estás fatal de lo tuyo.
