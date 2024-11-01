Cambiando de mentalidad: cómo los campos académicos dan forma a las actitudes políticas [ENG]

La educación universitaria es determinante en las actitudes políticas en EE.UU. y otros países destacando importante variación entre los graduados universitarios: estudiar diferentes campos académicos tiene efectos considerables en sus actitudes políticas. Utilizando encuestas a unos 300.000 estudiantes de 500 universidades estadounidenses encontramos varios resultados. En primer lugar, estudiar ciencias sociales y humanidades hace que los estudiantes sean más de izquierdas, mientras que estudiar economía y negocios los hace más de derechas.