Los caligramas pioneros de Guillaume Apollinaire, 1913 [Eng]  

La forma es parte del mensaje en los "caligramas" del escritor francés Guillaume Apollinaire, en los que la forma de las palabras en la página crea significado. Apollinaire escribió erótica, fantasmas y proclamas. Fue poeta, polemista, autopublicista, dramaturgo, libretista, artista, viajero, militar y juerguista. Figura central de diversos "ismos artísticos" que florecían en París a principios del siglo XX, se convirtió en el alma viva de la vanguardia de la ciudad en vísperas de la Primera Guerra Mundial.