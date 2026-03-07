La caligrafía también es un dato biométrico que debe protegerse, según el TSXG

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido que la caligrafía de una persona debe ser entendida como un dato personal, al ser un dato biométrico, rechazando que un opositor obtenga los exámenes de otros aspirantes para prepararse para las siguientes convocatorias. Los datos personales son un bien preciado que debe ser protegido y preservado. Una realidad ante la que cada vez son más los protocolos para proteger elementos aparentemente tan triviales como la huella dactilar, la huella ocular, o los datos que aparecen en el DNI