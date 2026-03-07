La caligrafía también es un dato biométrico que debe protegerse, según el TSXG

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido que la caligrafía de una persona debe ser entendida como un dato personal, al ser un dato biométrico, rechazando que un opositor obtenga los exámenes de otros aspirantes para prepararse para las siguientes convocatorias. Los datos personales son un bien preciado que debe ser protegido y preservado. Una realidad ante la que cada vez son más los protocolos para proteger elementos aparentemente tan triviales como la huella dactilar, la huella ocular, o los datos que aparecen en el DNI
| etiquetas: caligrafía , dato , biométrico , aepd , rgpd , oposición , proteger , dni , huella
Básicamente están justificando la opacidad del procedimiento. Al menos podrían dejar que los viéramos y los transcribiéramos en una hoja de papel... ¿O temen que memoricemos la caligrafía?
«En fecha de 27 de agosto de 2024, la Diputación de Pontevedra dictó una resolución sobre la petición efectuada, concediendo el acceso a determinados elementos de información,
… » ver todo el comentario