California acaricia con los dedos el santo grial de las fotovoltaicas: ya no necesita al sol para producir energía

Con mucha fotovoltaica, muchísimas baterías y una gestión muy fina la producción de las centrales de gas ha caído un 25% en un año y un 43% en solo dos. En varios días, la oferta renovable superó el 140% de la demanda, con excedentes exportados a los estados vecinos. En apenas cuatro años el estado pasó de contar con 0,6 GW de baterías a escala de red (2020) a 11,7 GW en 2024, casi la mitad de todo el parque nacional. Los tejados solares ya producen el equivalente al 13% de la electricidad vendida en el estado.