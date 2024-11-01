edición general
California acaricia con los dedos el santo grial de las fotovoltaicas: ya no necesita al sol para producir energía

Con mucha fotovoltaica, muchísimas baterías y una gestión muy fina la producción de las centrales de gas ha caído un 25% en un año y un 43% en solo dos. En varios días, la oferta renovable superó el 140% de la demanda, con excedentes exportados a los estados vecinos. En apenas cuatro años el estado pasó de contar con 0,6 GW de baterías a escala de red (2020) a 11,7 GW en 2024, casi la mitad de todo el parque nacional. Los tejados solares ya producen el equivalente al 13% de la electricidad vendida en el estado.

sotillo #1 sotillo
Van a ser los primeros en ser bombardeados por el ministerio de guerra
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
Más visual.
En España imposible que siempre hay alguna nube :troll:  media
#2 candonga1
Las placas fotovoltaicas son Satanás.
Priorat #4 Priorat
Creo que el titular quedaría mejor, más entendible de lo que explica el artículo siendo: Ya no necesita Sol para producir energía solar.
Desideratum #5 Desideratum
#4 Si hubiera modificado el titular es probable que me hubieran votado microblogging. Me ha pasado en alguna ocasión.

P.D.: Y sí, el titular es una basura.
