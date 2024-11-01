Califato ¾: “Se están quedando con los festivales grandes empresarios que no los pisan”

P. El año pasado, copasteis titulares por vuestra presencia y vuestras renuncias a festivales vinculados al fondo KKR. Pasado el tiempo y, ante una nueva temporada de festivales, ¿cómo valoráis la posición que tomasteis? R. Qué menos, es se están quedando con todos los festivales grandes empresarios que no los pisan. Nosotros somos jornaleros de la cultura, es muy importante que la gente elija dónde pone su presencia y su dinero.