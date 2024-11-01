·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13868
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7091
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4395
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
5498
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4623
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
más votadas
488
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
435
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
453
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
405
Trump devuelve la bandera de España a la izquierda
338
Nombres y edades de las niñas asesinadas en el ataque a una escuela iraní (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
165
clics
Calidad del aire en tiempo real
Los números son los Índices de Calidad del Aire, que se basan en una escala de 0 (buena) a 500 (mala). Los colores corresponden a las diferentes categorías de impacto en la salud (buena, moderada, insalubre... peligrosa).
aqicn.org/faq/es/
|
etiquetas
:
pm2.5
,
pm10
,
ozono
,
no2
,
so2
,
co
,
contaminación
,
partículas
,
aire
6
0
0
K
73
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
0
K
73
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Connect
Es alucinante como China ha ido acorralando la contaminación estos años. Como ha bajado considerablemente a niveles aceptables precisamente en las zonas costeras y del sur, donde está el grueso de la población y las fábricas. Y ahora se ha quedado en el centro, donde se está actuando estos años sacando a la gente de esa vida rural a base de carbón para entrar en una vida moderna y eléctrica.
Estamos hablando de un pais enorme con 1.300 millones de habitantes. Para quitarse el sombrero,
1
K
24
#5
wachington
#4
Tengo un amigo que viaja a China una vez cada cinco años y dice que ha cambiado un montón, le sorprendió la cantidad de coches eléctricos que vio la última vez que viajó en 2023.
El trabaja en el mundo de la moda y viaja siempre a la misma ciudad de la cual soy incapaz de recordar el nombre por mucho que me lo repita.
0
K
11
#1
Supercinexin
Habrá que ir mudándose a Ucrania. Es cuestión de salud.
0
K
20
#3
jazzman
Me sorprende que en Madrid casi no haya estaciones de medición. Y diría que en Barcelona hay más que esas.
0
K
10
#2
Don_Pixote
*
definicion de respirar uranio:
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estamos hablando de un pais enorme con 1.300 millones de habitantes. Para quitarse el sombrero,
El trabaja en el mundo de la moda y viaja siempre a la misma ciudad de la cual soy incapaz de recordar el nombre por mucho que me lo repita.