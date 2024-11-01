edición general
Calidad del aire en tiempo real

Calidad del aire en tiempo real  

Los números son los Índices de Calidad del Aire, que se basan en una escala de 0 (buena) a 500 (mala). Los colores corresponden a las diferentes categorías de impacto en la salud (buena, moderada, insalubre... peligrosa). aqicn.org/faq/es/

Es alucinante como China ha ido acorralando la contaminación estos años. Como ha bajado considerablemente a niveles aceptables precisamente en las zonas costeras y del sur, donde está el grueso de la población y las fábricas. Y ahora se ha quedado en el centro, donde se está actuando estos años sacando a la gente de esa vida rural a base de carbón para entrar en una vida moderna y eléctrica.

Estamos hablando de un pais enorme con 1.300 millones de habitantes. Para quitarse el sombrero,
wachington #5 wachington
#4 Tengo un amigo que viaja a China una vez cada cinco años y dice que ha cambiado un montón, le sorprendió la cantidad de coches eléctricos que vio la última vez que viajó en 2023.

El trabaja en el mundo de la moda y viaja siempre a la misma ciudad de la cual soy incapaz de recordar el nombre por mucho que me lo repita.
Supercinexin #1 Supercinexin
Habrá que ir mudándose a Ucrania. Es cuestión de salud.
jazzman #3 jazzman
Me sorprende que en Madrid casi no haya estaciones de medición. Y diría que en Barcelona hay más que esas.
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
definicion de respirar uranio:  media
