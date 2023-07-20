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CaixaBank es el segundo mayor casero de Andalucía

La Junta de Andalucía tiene arrendadas oficialmente 18.000 viviendas, menos de la mitad de las cerca de 50.000 que tiene destinadas al alquiler social.

| etiquetas: caixabank , vivienda , fondos , bancos , andalucía , grandes tenedores
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1 comentarios
8 2 0 K 12 Vivienda
c0re #1 c0re
Lo de los beneficios récord año a año de la banca y tal.
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