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CaixaBank es el segundo mayor casero de Andalucía
La Junta de Andalucía tiene arrendadas oficialmente 18.000 viviendas, menos de la mitad de las cerca de 50.000 que tiene destinadas al alquiler social.
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Lo de los beneficios récord año a año de la banca y tal.
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