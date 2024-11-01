CAF obtiene un nuevo contrato de trenes Régiolis en Francia

CAF ha sido adjudicataria de un nuevo contrato por parte de SNCF Voyageurs para el suministro de diez trenes regionales Régiolis adicionales destinados a la región de Nueva Aquitania, en el suroeste de Francia. El contrato está valorado en aproximadamente 80 millones de euros. Los nuevos trenes se integrarán en la flota existente de 54 unidades Régiolis que ya prestan servicio en la red regional de Nueva Aquitania. Se trata de trenes de cuatro coches y tecnología bimodo —eléctrica y diésel—, con una capacidad de 208 pasajeros.