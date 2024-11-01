CAF despliega su sistema de metro automatizado en la Línea 10 de Nápoles

El contrato fue adjudicado por Ente Autonomo Volturno (EAV), la autoridad regional responsable de los servicios ferroviarios públicos en el área de Nápoles, y tiene un valor potencial total superior a 630 millones de euros, con una fase base inicial valorada en 259 millones de euros. CAF está entre las soluciones de metro sin conductor más avanzadas del mercado, al mejorar la fiabilidad operativa mediante una automatización optimizada y diferenciarse de los sistemas tradicionales con asistencia de conductor que aún predominan en muchas redes.