edición general
5 meneos
18 clics
Cae una red que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Alicante

Cae una red que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Alicante

El registro permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos. Se averiguó que este combustible era una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción. El destino eran estaciones de servicio tipo “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia.

| etiquetas: low cost , fraude , combustible , gasolina , gasoil
5 0 0 K 64 actualidad
8 comentarios
5 0 0 K 64 actualidad
Peka #5 Peka
#3 Pero no te la venden adulterada, lo que dices tu es robo de luz.
0 K 13
Peka #7 Peka
#6 Tu eliges, puedes comprar a un comercializador o a otro, pero también puedes ponerte unas placas solares en el tejado.
0 K 13
Peka #2 Peka
Electricidad adulterada no hay, ¿verdad?
0 K 13
rojelio #3 rojelio
#2 Si, pero se la conoce como "pinchar la luz".
0 K 11
xaggy #6 xaggy
#2 Se contentan con adulterar el precio
0 K 6
reivaj01 #1 reivaj01
Como siempre, no se dice que gasolineras. ¡Qué hartura!
0 K 12
#4 Luiskelele
Y me llamaban loco cuando decía que según en qué gasolinera de chichinabo repostaba, hacía BASTANTES menos km por depósito...

Con cualquiera de las compañías gordas (y caras) rondo los 1000km por depósito prácticamente siempre. (Diesel y 95% del consumo en autovía a 120, sin pijadas). Y en las lowcost si llego a 800 da gracias...
0 K 10
rojelio #8 rojelio
#4 Eso depende también de tu coche/motor. En el mío no hay diferencia alguna entre combustible caro o barato, así que uso el barato.
0 K 11

menéame