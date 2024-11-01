Cae el grupo “Robarle todo a las abuelas”, una red de phishing que estafó a miles de personas en toda España

La Guardia Civil ha dado con el cerebro de una de las redes de phishing más activas de España, un joven brasileño de 25 años que, bajo el alias de “GoogleXcoder”, había hecho del engaño un negocio. Su trabajo consistía en crear y vender herramientas digitales para que otros delincuentes pudieran clonar páginas web de bancos y organismos públicos, y robar así las credenciales de miles de personas. El golpe final llegó tras una larga investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), que se ha saldado con seis registros en distintas provincias,