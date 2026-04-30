Cae un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios de empresarios de origen asiático

Utilizaban los polígonos industriales como «caladeros» donde localizar sus almacenes y someter a los propietarios a vigilancias discretas. De este modo, lograban determinar la ubicación de sus residencias particulares y los horarios en los que las viviendas se encontraban vacías. Los asaltos se producían en horario diurno, aprovechando la ausencia de los moradores, con el objetivo principal de sustraer dinero en efectivo y joyas. En el momento de su arresto, los agentes intervinieron diversos teléfonos móviles, grandes sumas de dinero.