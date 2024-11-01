Cae en Córdoba la ‘banda del patinete’: dos detenidos por robar cadenas de oro a mujeres mayores en Las Margaritas

Los presuntos autores usaban un patinete eléctrico para huir a toda velocidad tras cometer los robos, todos ellos mediante el método del tirón. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres acusados de varios robos con violencia e intimidación cometidos sobre mujeres de avanzada edad. Su particular sello: un patinete eléctrico con el que escapaban a toda velocidad tras arrancar las cadenas de oro de sus víctimas, principalmente en la zona de Las Margaritas, en la capital cordobesa.