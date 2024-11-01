edición general
Cae en Córdoba la ‘banda del patinete’: dos detenidos por robar cadenas de oro a mujeres mayores en Las Margaritas

Los presuntos autores usaban un patinete eléctrico para huir a toda velocidad tras cometer los robos, todos ellos mediante el método del tirón. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres acusados de varios robos con violencia e intimidación cometidos sobre mujeres de avanzada edad. Su particular sello: un patinete eléctrico con el que escapaban a toda velocidad tras arrancar las cadenas de oro de sus víctimas, principalmente en la zona de Las Margaritas, en la capital cordobesa.

Más que "la banda del patinete" eran "el dúo del patinete".
#3 Muy dinámico.
Una banda de dos. No ha intervenido el G.E.O. de milagro.
"detenido en Arroyo del Moro" no podia ser otra localidad, cine!
It's a trap!
#1 it's psg
prohibición de patines eléctricos ya!!
#4 Y si se hubiesen ido corriendo se prohíben las deportivas :troll:
Cuidado, trampa de strikes.
"Con estas detenciones, la Policía Nacional da por desarticulado este peculiar dúo"
Jajaja, como si no estuvieran ya en la calle.
