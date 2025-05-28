·
Un cadaver de hombre ha sido encontrado en la piscina de agua termal de Ribadavia
Un hombre ha sido encontrado muerto este mediodía de miércoles en las termas de Prexigueiro en Ribadavia
cocido
2
1
2
K
12
actualidad
25 comentarios
#25
Meloncio
Pues si que han tardado en sacarlo...la noticia es de Mayo.
1
K
27
#2
victorjba
¿Pero lo han sacado ya o solo le han dado la vuelta?
0
K
20
#14
Hombre_de_Estado
Que putada para los forenses, buena suerte calculando la hora de la muerte basándose en la temperatura del cuerpo.
0
K
20
#19
Professor
#14
En principio se pensó que era una persona durmiendo con fiebre tifoidea , al meterle un termometro por el ano y dar 42º centigrados.
0
K
6
#23
woody_alien
#21
Va a ser eso.
0
K
12
#15
woody_alien
*
un particular encontró el cuerpo flotando y lo sacó del agua
Pensaba que las termas eran públicas, de libre acceso, como las de Saturnia en Italia, y por eso no había personal de control. Pero resulta que cobran por entrar ...
www.termasprexigueiro.com
¿Cobras por el servicio y no das el servicio? ¿Es un negocio y no contratas ni que sea un chaval de 16 años para que vigile en un sitio donde gente anciana y ostrofiada se van a meter en piscinas y les puede dar (y les da) un jamacuco?
Esto, como lo de los incendios, no es un accidente, es dejadez de funciones.
0
K
12
#21
Professor
#15
El vigilante en principio se pensó que era una persona durmiendo con fiebre tifoidea , al meterle un termometro por el ano y dar 42º centigrados.
1
K
9
#18
MoñecoTeDrapo
*
#16
Claro, sobre todo desde que se pasan el libro de estilo por el forro
q.e.d.
0
K
11
#20
MoñecoTeDrapo
#17
matices
0
K
11
#3
MoñecoTeDrapo
*
El reto viral se va de madr
Pd: la expresión "cadáver de hombre" queda un poco rara
0
K
11
#5
Professor
#3
es un cadaver de hombre, no una mesa camilla.
Que hay de extraño?
1
K
9
#6
mosfet
#3
#5
En la vida había leído o escuchado esa expresión.
1
K
19
#8
Professor
#6
"un cadaver" podría ser de perro, o de mujer.
es un cadaver de hombre.
0
K
6
#12
mosfet
*
#8
Pues tengo 50 años y nunca lo había leído así, sí había leído expresiones como "un cadáver humano" por ejemplo, o como comentan "el cadáver de un hombre", o simplemente poner "un fallecido" que se sobreentiende es un humano.
0
K
8
#7
MoñecoTeDrapo
*
#5
la construcción gramatical: "el cadáver de un hombre" me parece mejor construcción gramatical que "un cadáver de hombre". Así queda rara la expresión.
0
K
11
#10
Professor
*
#7
que te parezca rara no quiere decir que sea incorrecta, es más, debemos salir del marco mental impuesto por los libros de estilo de la nefasta prensa española.
Pero no nos distraigamos de lo principal: ¿ ya estaba cocido al punto? ¿de que color estaba?
1
K
9
#13
MoñecoTeDrapo
*
#10
he dicho que queda rara, lo de incorrecta lo sacas tú.
Y yo creo que el libro de estilo es de lo poco que diferencia a la prensa del blog de un cuñado.
0
K
11
#16
Professor
#13
Por eso muchos "blogs de cuñados" tienen más lectores y visitas que la prensa tradicional y sus mamporreros a sueldo.
0
K
6
#9
hijolagranputa
*
Mis condolencias a la familia, pero por otra parte, parece el comienzo de una película de cine negro, y además en galicia, donde nada es lo que parece, ni siquiera lo que no parece que es si dejas que un gallego te explique lo que estás viendo.
0
K
11
#11
MoñecoTeDrapo
*
#9
El crepúsculo de los dioses (
Sunset Boulevard
) empieza así
2
K
32
#17
Professor
#11
Falso, no era agua termal y además fué por un tiro
0
K
6
#22
Rorschach_
#11
Y 'Dante's Peak'.
0
K
14
#24
Meloncio
#9
Si lo explica un gallego da para película de los Hermanos Marx como poco
0
K
7
#1
Professor
cocido madrileño , agua de caldo, caldo de hueso, el agua del miño llena de nutrientes
0
K
6
#4
mosfet
#1
O para galletas pero antes tendrían que quitarle las prótesis, ortopedias, implantes, etc o pasa lo que pasa
www.meneame.net/go?id=4090299
0
K
8
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
