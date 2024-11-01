edición general
22 meneos
130 clics
El “cachondeo” del juez con el “o me suicido o me voy” del novio de Ayuso: “No le recomiendo ninguna de las dos”

El “cachondeo” del juez con el “o me suicido o me voy” del novio de Ayuso: “No le recomiendo ninguna de las dos”

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, comparecía este martes en el Tribunal Supremo en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta declaración llega después de que, durante la fase de instrucción, admitiera que se inventó parte del mensaje que difundió en redes sociales con el fin de acusar a la Fiscalía de la filtración del correo en el que González Amador admite un doble delito fiscal. En la misma jornada comparecía el propio novio de Ayuso, quien se presentó como una víctima..

| etiquetas: gonzales , amador , juicio , fiscal , general , cahondeo , del juez
18 4 3 K 76 actualidad
18 comentarios
18 4 3 K 76 actualidad
Comentarios destacados:    
#9 Tecar
Hay que ser muy imbécil para decirle al juez que te vas a ir.
:troll:
3 K 50
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#9 Es creerse intocable, si hubiera pagado lo que tocaba nadie se habría enterado de sus otros presuntos delitos, ni le hubieran investigado.
2 K 40
themarquesito #2 themarquesito
No tenía yo a Martínez Arrieta por un tipo gracioso como Antonio del Moral, pero ahí ha estado bien
1 K 39
Dene #5 Dene
Podía haberle recomendado las dos, pero cuidado con el orden. Primero que se largue de españa y luego por ahi fuera, que haga lo que le de la gana
3 K 39
TonyStark #1 TonyStark
a mi cualquiera de las dos me vale, pero casi prefiero que se vaya de España, a ver si así se lleva a la otra detrás
3 K 35
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Un balconing desde el ático tendría un regusto casi poético.
1 K 23
Dene #6 Dene
#1 pero primero que pague sus impuestos y si procede, su carcel
5 K 64
devilinside #15 devilinside
#1 Eso, que se vaya a Somalia y monte algo con Carlos Herrera
2 K 31
Dragstat #7 Dragstat
No se debería quejar tanto, ser un chorizo le va a salir a cuenta y en caso de terminar en la cárcel va a vivir como un rey. Con lo que ha trapicheando y tendrá por ahí escondido y el braguetazo que ha dado cuando salga de la cárcel, si entra, podrá vivir la vida.
0 K 20
#14 OTANASIA
¿no es camillero? Que devuelva lo defraudado + multa y que vuelva a su puesto, ¡que el trabajo es salud!
1 K 14
Mikhail #18 Mikhail
#14 El trabajo sólo es salud para los pobres, proletario. :-S
0 K 8
#12 chocoleches
"desde ese momento yo soy un delincuente confeso"

Yo del juez le recordaría que objetivamente lo era antes de la filtración. Que se destapen sus vergüenzas, no significa que no existieran ya.
0 K 12
devilinside #16 devilinside
#12 Más estrictamente, era delincuente antes de la confesión
0 K 12
litos523 #8 litos523
Primero que pague lo que debe y luego ya puede hacer lo que le dé la gana.
0 K 10
PeterDry #3 PeterDry
Va a ser verdad que la justicia es un cachondeo...
0 K 9
#13 pirat
Puede elegir entre Somalia y esclavos hundidos
pero me temo que en el segundo lo reenviarían rápidamente al primero por su aspecto.
0 K 8
#17 fingulod
Pasó de presunto delincuente a delincuente confeso. Es un grado.

A ver cuando pasa a recluso.
0 K 7
Manuel_A. #10 Manuel_A.
Que cierre al salir.
0 K 6

menéame