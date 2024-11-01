El “cachondeo” del juez con el “o me suicido o me voy” del novio de Ayuso: “No le recomiendo ninguna de las dos”

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, comparecía este martes en el Tribunal Supremo en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta declaración llega después de que, durante la fase de instrucción, admitiera que se inventó parte del mensaje que difundió en redes sociales con el fin de acusar a la Fiscalía de la filtración del correo en el que González Amador admite un doble delito fiscal. En la misma jornada comparecía el propio novio de Ayuso, quien se presentó como una víctima..