Cachitos de Nochevieja 2025 bajo el microscopio: a quiénes mencionaron, qué sonó y de dónde vino

Cada canción está rotulada de forma metódica: Artista(s) – Título (programa, año) y, a continuación, el comentario irónico. Extraer esos rótulos no es trivial, pero José Luis Cañadas Reche (@joscani) creó un método para descargar frames y subtítulos, que explica en su blog. El año pasado seguí el proceso al detalle y publiqué un cuaderno en Rpubs con algunas gráficas propias. Este año iba justa de tiempo y me descargué directamente el resultado del trabajo que compartió y, añadí unos retoques a las gráficas del 2024.