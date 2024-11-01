edición general
El Cabildo de Tenerife toma el control de Teide con cupos, ecotasa y lanzaderas eléctricas

Tenerife ha emprendido una transformación sin precedentes en su modelo de protección del medio natural. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció durante el segundo Debate sobre el Estado de la Isla que, desde el pasado 1 de enero, la gestión del Parque Nacional del Teide es competencia insular. “Queremos ocuparnos de lo que es nuestro”, afirmó. Antes del verano se culminará el decreto de transferencia y a partir de 2026 se implantará una ecotasa para los visitantes no residentes que accedan al pico, cuyos ingresos se destinarán íntegrame

4 comentarios
Tranquilos señores turistas, las medidas que se tomarán sólo están destinadas a mantener fuera del parque temático a los locales
#1 j-light
"Protección del medio natural" si está lejos de la costa.

En fin, espero que sirva para algo. En Gran Canaria hicieron lo mismo con el Roque Nublo. Antes era de acceso libre, ahora hay que pedir permiso. Mirando un poco, se hace mediante una web: reservasroquenublo.com/
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Si para que algún político se forre con la ecotasa.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y poco me parece, ya iba siendo hora de poner coto al turista paleto que se la suda todo por una foto de instagram
