edición general
2 meneos
35 clics

Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?

La venta de las cabañas turísticas de Bueu reaviva el debate sobre su encaje legal en Galicia, donde se permite su construcción mientras se niega la posibilidad de su uso residencial

| etiquetas: cabañas , bosque , rural , turismo , vivienda
1 1 0 K 24 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 24 actualidad

menéame