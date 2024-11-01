Buscan a cinco valientes vacas que huyeron a Alcalà de Xivert, donde está prohibido viajar [VAL]

Cinco valientes vacas están desaparecidas en el término municipal de Alcalà de Xivert tras escapar el domingo por la noche de un camión de transporte de ganado, según informó el lunes el Ayuntamiento del municipio de Bajo Maestrat, que ha prohibido viajar con precaución. Los animales huyen durante el último buey envuelto en las fiestas locales. Diez vacas escaparon del camión del granjero y comenzaron a desplazarse hacia el núcleo urbano