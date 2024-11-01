edición general
Buscan a cinco valientes vacas que huyeron a Alcalà de Xivert, donde está prohibido viajar [VAL]

Cinco valientes vacas están desaparecidas en el término municipal de Alcalà de Xivert tras escapar el domingo por la noche de un camión de transporte de ganado, según informó el lunes el Ayuntamiento del municipio de Bajo Maestrat, que ha prohibido viajar con precaución. Los animales huyen durante el último buey envuelto en las fiestas locales. Diez vacas escaparon del camión del granjero y comenzaron a desplazarse hacia el núcleo urbano

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Parece la sinopsis de la última peli de Pixar.
skaworld #3 skaworld
#2 " según informó el lunes el Ayuntamiento del municipio de Bajo Maestrat, que ha prohibido viajar con precaución"

-Cancela toda mi agenda y llama a Farru y a Ortega Cano... Este finde puede ser épico  media
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
"valientes vacas" = "vacas bravas" :clap:
Malinois #4 Malinois
según informó el lunes el Ayuntamiento del municipio de Bajo Maestrat, que ha prohibido viajar con precaución. Los animales huyen durante el último buey envuelto en las fiestas locales
¿Pero quién ha redactado ésto,un niño de 6 años?
#6 Sacapuntas
#4 Probablemente lo ha redactado una IA que aún está aprendiendo valenciano.
victorjba #9 victorjba
#6 Habrá aprendido catalán, no se puede estar a todo :troll:
strike5000 #8 strike5000
#0 Joder con la traducción... xD xD xD

"ha prohibido viajar con precaución. Los animales huyen durante el último buey envuelto en las fiestas locales."
#7 rehcan69
Han puesto el traductor automático y ha traducido "vacas valientes" por "vaques braves" y el resultado es risible.
Creo que en castellano sería "vacas bravas"
