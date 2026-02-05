edición general
5 meneos
16 clics
Bulos, desinformaciones y contexto sobre líderes políticos y otras personalidades internacionales en los archivos desclasificados de Epstein

Bulos, desinformaciones y contexto sobre líderes políticos y otras personalidades internacionales en los archivos desclasificados de Epstein

Tras la liberación de archivos de una demanda contra Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, que pueden ser consultados por cualquiera en la Librería Epstein del Departamento de Justicia estadounidense, en redes sociales se están difundiendo mensajes relacionando a líderes internacionales y figuras políticas con el caso. Que el nombre de una persona aparezca entre los documentos desclasificados relacionados con Epstein no implica que directamente hayan cometido un delito, que hayan sido sus clientes, asistentes a sus fiestas o formado parte...

| etiquetas: epstein , papeles de epstein , bulos , desinformaciones
4 1 0 K 52 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
Epstein huele a MOSAD a la puta legua, y la isla huele a "vamos a obtener mierda hasta del papa para tenerlos a todos cojidos por los cojones".
2 K 32
meroespectador #2 meroespectador *
Hey, yo creo que el tipo está vivo y lo han sacado de allí fingiendo su muerte para que no lo busquen, ojo. Sino al tiempo, por cierto, su mujer en una cárcel de mínima seguridad.

www.bbc.com/news/articles/czd049y2qymo
0 K 7

menéame