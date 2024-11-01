Bufones y mascaradas en la Córdoba omeya  

La presencia de bufones en los entornos cortesanos es bien conocida. En su tiempo de ocio, no pocos soberanos omeyas o ʿabbāsíes utilizaron a los bufones que parodiaban a las autoridades políticas y religiosas. En su Muqtabis, obra cumbre de la historiografía andalusí, recogió Ibn Ḥayyān (m. 1076) un largo fragmento de la obra histórica de Ibn Ḥazm, Naqṭ al-ʿarūs. Se trata de un texto muy conocido y ampliamente citado, ya que supone, entre otras cosas, un raro ejemplo de censura dirigida contra uno de los príncipes omeyas más importantes de la
| etiquetas: bufones , mascaradas , omeyas , córdoba