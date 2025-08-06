edición general
22 meneos
45 clics
Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica

Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica

Un empresario millonario estadounidense de 52 años murió corneado por un búfalo del Cabo durante un safari de caza en Sudáfrica, después de que el animal de 1,3 toneladas lo embistiera a 56 kilómetros por hora en un ataque sorpresivo que le costó la vida de manera casi instantánea.

| etiquetas: millonario , safari , muerte
18 4 0 K 187 actualidad
13 comentarios
18 4 0 K 187 actualidad
Comentarios destacados:    
ChatGPT #1 ChatGPT
El búfalo está bien?
8 K 89
sotillo #8 sotillo
#1 En cualquier caso ha conseguido un trofeo de oro, espero que su familia pueda quedarse con la cabeza como trofeo
1 K 23
reivaj01 #9 reivaj01
#1 Yo creo que sí, un poco aburrido, pero bien.
Según el artículo "El búfalo del Cabo, apodado “Muerte Negra”, es responsable de numerosos ataques a cazadores cada año".
Parece ser que sólo estaba jugando, pero los cazadores no le aguantan el ritmo.
4 K 50
NPCmasacrado #4 NPCmasacrado
Free Buffalo Mangione
2 K 39
Ramen #3 Ramen
¿Podemos bautizar al búfalo como Luigi?
2 K 30
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
#3 te me adelantaste por 2 segundos  media
1 K 30
Ddb #11 Ddb
De vez en cuando está bien encontrarte con una buena noticia en Menéame, donde todo son penurias y desgracias. Levanta el ánimo y ayuda a afrontar el día con algo de optimismo y la esperanza de que no está todo perdido. ¡Ojalá llegue a portada para que otros meneantes también puedan alegrarse el día!
1 K 21
Khadgar #13 Khadgar
Bien está lo que bien acaba. 8-D
1 K 21
Mixtape96 #2 Mixtape96
Descanse en paz el búfalo, que ya no tendrá que aguantar a este millonario.
1 K 16
wata #12 wata
El búfalo sigue vivo, supongo.
0 K 12
Alegremensajero #7 Alegremensajero
Más búfalos como este y más orcas orcas como Gladis.
0 K 8
#5 kasianowsky
Que se joda
0 K 6

menéame