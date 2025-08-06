Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica

Un empresario millonario estadounidense de 52 años murió corneado por un búfalo del Cabo durante un safari de caza en Sudáfrica, después de que el animal de 1,3 toneladas lo embistiera a 56 kilómetros por hora en un ataque sorpresivo que le costó la vida de manera casi instantánea.
| etiquetas: millonario , safari , muerte
Según el artículo "El búfalo del Cabo, apodado “Muerte Negra”, es responsable de numerosos ataques a cazadores cada año".
Parece ser que sólo estaba jugando, pero los cazadores no le aguantan el ritmo.