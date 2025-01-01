Buenas noticias para millones de españoles: el SEPE cambia las reglas de la prestación por desempleo si te vas de vacaciones

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha aplicado un cambio que beneficiará a aquellos perceptores del subsidio por desempleo. La estancia máxima en el extranjero se amplia de los 15 días actuales, a 30. Dentro de esos 30 días de plazo máximo de estancia en el extranjero, no se incluye ni el día de salida, ni el día de regreso a España. En cualquier caso, se debe notificar tanto al SEPE, como al servicio público de empleo autonómico si se pretende viajar fuera de nuestras fronteras.
