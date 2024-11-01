El BSC diseña un mapa molecular que descubre vínculos ocultos entre enfermedades

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) analizó 4.000 pacientes con 45 enfermedades con un nuevo método computacional con datos de secuenciación de ARN, que identifica los genes activos, en el mayor esfuerzo hasta ahora para explicar las asociaciones entre enfermedades. 64% de las conexiones entre enfermedades conocidas se relacionan con similitudes en la expresión de genes. Hallaron interacciones positivas (una favorece a la otra: asma-párkinson) y negativas (una protege de otra: cáncer-huntington).
| etiquetas: barcelona , bsc-cns , mapa molecular , enfermedad , secuenciación , arn , gen , asma
- Paper (abierto, en la revista PNAS): www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421060122
- Plataforma abierta interactiva de la BSC para explorar asociaciones entre enfermedades: disease-perception.bsc.es/rgenexcom/
---> "Con todos los datos recogidos y las interacciones estudiadas, el equipo científico del BSC ha puesto en marcha una plataforma web abierta al público y a la comunidad científica. La herramienta permite explorar de forma interactiva las asociaciones positivas y negativas entre enfermedades, así como los posibles mecanismos moleculares detrás de cada vínculo."
Homenaje obligado a los catalanes : www.youtube.com/watch?v=zmMKC-ckeBo