Brutal asesinato de una joven refugiada ucraniana en un tren de Charlotte

Brutal asesinato de una joven refugiada ucraniana en un tren de Charlotte

El asesinato de una joven ucraniana de 23 años que buscó refugio en Estados Unidos tras huir de la guerra en su país, ha conmocionado a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte público. El ataque, ocurrido la noche del 22 de agosto de 2025 en un vagón de la Línea Azul del sistema de trenes LYNX operado por el Charlotte Area Transit System (CATS), fue perpetrado por Decarlos Brown Jr., un hombre de 34 años con un extenso historial delictivo.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"En enero de 2025, fue arrestado tras un chequeo de bienestar por comportamiento errático, donde afirmó que un “material artificial” controlaba su cuerpo"

Benvenidos a USA donde gente con enfermedades mentales y peligrosa para la sociedad anda suelta y sin tratamiento, porque ofrecer cobertura medica para gente enferma es de comunistas. Ahora se entretendran debatiendo sobre la seguridad en el transporte público :popcorn:

Menuda dispotia de pais
7
Guanarteme #2 Guanarteme
Lo del transporte público en los Estados Unidos es directamente escandaloso, como es "de pobres".... :palm:

Recuerdo un vídeo de una influencer española en Los Ángeles que se fue a meter al metro, cuando se le acercan dos señores mexicanos que muy amablemente pero con absoluta seriedad le dicen en español:

- Señorita, por favor, no entre aquí que es muy peligroso...

Y más advertencias, pues la acojonaron, no entró.
1
#3 Katos
#2 el primer mundo dicen
0
Torrezzno #6 Torrezzno
El año pasado por estas fechas iba en metro desde el aeropuerto de Dulles a DC. Entró un tipo gritando, se meó por todo el tren y se tumbó en su meado. En una estación ante de downtown se bajó. Nadie dijo nada, ni miraban. Welcome to USA pensé
0
pitercio #5 pitercio
"Brown, quien no tenía un boleto válido para el trayecto, intentó abandonar el tren en la siguiente parada..." :shit:
0
#4 Katos
Cuchillada por la espalda de un desgraciado.....
0

