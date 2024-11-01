Brutal asesinato de una joven refugiada ucraniana en un tren de Charlotte

El asesinato de una joven ucraniana de 23 años que buscó refugio en Estados Unidos tras huir de la guerra en su país, ha conmocionado a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte público. El ataque, ocurrido la noche del 22 de agosto de 2025 en un vagón de la Línea Azul del sistema de trenes LYNX operado por el Charlotte Area Transit System (CATS), fue perpetrado por Decarlos Brown Jr., un hombre de 34 años con un extenso historial delictivo.
Benvenidos a USA donde gente con enfermedades mentales y peligrosa para la sociedad anda suelta y sin tratamiento, porque ofrecer cobertura medica para gente enferma es de comunistas. Ahora se entretendran debatiendo sobre la seguridad en el transporte público
Menuda dispotia de pais
Recuerdo un vídeo de una influencer española en Los Ángeles que se fue a meter al metro, cuando se le acercan dos señores mexicanos que muy amablemente pero con absoluta seriedad le dicen en español:
- Señorita, por favor, no entre aquí que es muy peligroso...
Y más advertencias, pues la acojonaron, no entró.