Bruselas autoriza a APG y Swiss Life la compra del 100% del dueño de la AP-9

La operación de los fondos holandés y suizo comprende la compra de las participaciones minoritarias del grupo Itínere. Fue a finales del año pasado cuando APG Asset Management anunció un acuerdo con Swiss Life para tomar el control de Audasa de manera conjunta: el primero, holandés, ya era accionista, pero pactó con el suizo el traspaso de una parte de su capital. No fue hasta disponer de las cuentas anuales de Itínere que se supo el detalle del reparto del pastel: resumido con brocha gorda, tres cuartas partes serían para APG y una última para