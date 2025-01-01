edición general
La brújula de Mediaset

La última cadena en protagonizar un bizarro ejercicio de desorientación ha sido Telecinco, fichando a Esty SUP (Soy Una Pringada) para la mesa de actualidad del desnortado El tiempo justo de Joaquín Prat. Era como intentar montar un dueto entre Iggy Pop y María del Monte. Como meter a un personaje de The Rocky Horror Picture Show en La Promesa. Como cuando Paloma San Basilio grabó Amolap. Un despropósito. Como si no fuera bastante despropósito tener El precio justo y luego El tiempo justo. Porque era evidente que ellos querían...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... seguir haciendo el mismo producto que Telecinco lleva haciendo casi treinta años, pero, en esa mesa de debate, había un elemento disruptivo que les debió cobrar un pastón por ir a trolearlos. Como formato, yo lo vería, porque era realmente divertido, pero saltaba a la vista que aquello era un experimento del que SUP saldría airosa y Telecinco, no. Ver cómo se le han echado encima las redes, lo confirma. Asistir al espectáculo de un señor como Joaquín Prat intentando hacerse el guay al

