La brújula de Mediaset

La última cadena en protagonizar un bizarro ejercicio de desorientación ha sido Telecinco, fichando a Esty SUP (Soy Una Pringada) para la mesa de actualidad del desnortado El tiempo justo de Joaquín Prat. Era como intentar montar un dueto entre Iggy Pop y María del Monte. Como meter a un personaje de The Rocky Horror Picture Show en La Promesa. Como cuando Paloma San Basilio grabó Amolap. Un despropósito. Como si no fuera bastante despropósito tener El precio justo y luego El tiempo justo. Porque era evidente que ellos querían...