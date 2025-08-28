Un brote de sarna en una residencia de Alhaurín de la Torre afecta a 12 mayores ingresados

Un brote de sarna en una residencia de Alhaurín de la Torre afecta a un total de 14 personas. De ellas, 12 son mayores ingresados y dos, trabajadores. La situación ha sido dada a conocer este viernes por CCOO, que asegura que el foco lleva ya unos "tres meses". Por eso, el sindicato ha urgido a la empresa y la Administración sanitaria a adoptar las medidas necesarias para acabar con un brote que tachó de "incontrolado".
| etiquetas: málaga , brote , sarna , residencia , alhaurín torre , tres meses